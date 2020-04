Virgin Tonic : A Londres, le confinement permet de repeindre le passage piéton de Abbey Road

Si vous connaissez parfaitement la carrière des Beatles, alors vous savez que la mythique pochette de l'album Abbey Road a été prise sur le passage piéton de... Abbey Road, justement - pour rappel, c'est là qu'est basé le studio où le quator a enregistré l'album éponyme. Mythique, le passage piéton est de loin l'une des activités favorites des touristes : tous se prennent en photo pour reproduire la pochette culte. Or, Londres a profité du confinement (et de l'absence de touristes) pour le repeindre.

Abbey Road

Petit lifting pour la route qui a servi de photo sur la pochette de leur album mais surtout un lieu devenu historique pour la ville de Londres. Rappelons que ce passage piéton fait partie du patrimoine anglais. John Lennon ouvre la marche, suivi de Ringo Starr, Paul McCartney pieds nus et George Harrison. Abbey Road est le dernier album studio des Beatles avant leur séparation, même s'il est sorti avant Let it be.