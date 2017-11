Virgin Tonic : A la rentrée prochaine, ces élèves iront à l'école... en calèche !

Vous ne vous en souvenez peut-être pas mais il n'y a pas si longtemps, on vous apprenait que des élèves chanceux se rendaient à l'école avec des ânes. Et à Lamorlaye, à la rentrée prochaine, des chevaux seront mis à la disposition des élèves. Pourquoi ? Tout simplement parce que la commune souhaite privilégier le développement durable. Et pour ça, ce que le Parisien appelle "un retour à la ruralité" serait une bonne alternative. Dès la prochaine rentrée scolaire (celle de 2018), les chevaux seront donc employés pour effectuer différentes missions relatives au service public. C'est une première dans l'Oise mais il faut noter que cette initiative a déjà été prise par près de 250 villes en France.

En septembre 2018, les Morlacuméens pourront se rendre à l'école à cheval. Et pour porter leur cartables, ils auront même droit à une calèche (et ça nous rappelle cette époque où les licornes avaient remplacé les taxis Londoniens). Aussi, notez que les trajets jusqu'à l'école seront encadrés par des agents municipaux. « Nous lancerons un appel aux inscriptions, explique Nicolas Moula dans les colones du quotidien. Les enfants auront plaisir à aller à l’école. Le trafic routier sera progressivement réduit, ce qui veut dire moins de pollution. » Alors, est-ce que vous sauteriez le pas pour sauver la planète ?