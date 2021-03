Virgin Tonic : À la demande générale, voici votre nouvelle sonnerie !

Il y a quelques jours, Manu Payet avait été décelé comme cas-contact ! Une triste nouvelle pour l'équipe du Virgin Tonic qui a du se passer de lui durant plusieurs jours. En effet, impossible de se rendre au bureau en ne sachant pas si il était positif à la Covid-19 ou pas. Finalement, plus de peur que de mal, notre animateur est revenu il y a quelques jours plus en forme que jamais. Un léger contre-temps qui aura tout de même permis à ses équipes de créer ce qu'on appelle un "jingle" que nous vous offrons afin d'en faire votre nouvelle sonnerie. Oui oui, c'est pour nous c'est cadeau. Un son absolument hilarant qui devrait vous permettre d'amuser la galerie et d'être tout à fait dans l'air du temps...

Pour télécharger le titre Cas Contact, cliquez ICI !