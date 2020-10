Virgin Tonic : A l'occasion du Black Friday, IKEA va reprendre vos vieux meubles !

C'est une grand première pour l'enseigne suédoise ! Alors que cette dernière s'efforce de convertir son modèle à l'économie circulaire, une campagne totalement inédite verra le jour dans quelques semaines à l'occasion du Black Friday. Le principe ? Tous les clients IKEA souhaitant se débarrasser d'un ancien meuble de la marque pourront venir le déposer et recevront un bon d’achat allant jusqu’à 50% du prix initial de l’objet déposé. "Tout ce qui ne peut pas être revendu sera recyclé ou donné à des initiatives pour aider les personnes les plus touchées par la pandémie de Covid-19" précise un communiqué officiel.

C'est Céline, notre gagnante du loyer de 8h20 qui a transmis l'information à l'équipe du Virgin Tonic. L'occasion pour nous de découvrir cette opération qui allie l'utile à l'agréable et qui devrait ainsi permettre de venir en aide à certaines personnes touchées par la crise sanitaire. "Des pays comme l’Australie ou le Canada sont déjà en train de tester les services de rachat, mais le ‘Buy back Friday’ sera la première fois que nous le ferons dans 27 pays" a affirmé à l’AFP Paul Mills, un porte-parole de la chaîne d'ameublement. Une initiative engagée pour IKEA qui devrait se diriger de plus en plus vers un mode de consommation responsable.