Virgin Tonic : A huit ans, il emprunte la voiture de sa mère et fait du 140 km/h sur l'autoroute

Alors que certains parents sont déjà en train d'inscrire leur enfant à l'auto école, il y en a qui sont nettement plus précoces ! Un jeune allemand âgé de huit a "emprunté" la voiture automatique de sa mère avant de s'élancer à 140km/h sur l'autoroute : « Je voulais juste faire un tour en voiture », s'est justifié l'enfant. Rassurez-vous, plus de peur que de mal ! L'enfant ne s'est pas blessé et n'est responsable d'aucun accident. Amusée par cette situation hors du commun, la police a publié les aventures de ce jeune pilote sur Facebook :

Pour la petite histoire, la mère du jeune garçon s'est rendue compte de son absence aux alentours de minuit et demi : Immédiatement, "elle avertit aussitôt la police et part aussi à la recherche de son fils. Elle l'a retrouvé à 8 km de leur domicile. L'enfant qui avait roulé à 140 km/h, sans doute un peu étonné de son exploit, s'était dirigé vers une aire de repos", explique le Parisien. Selon le « Berliner Morgenpost », l'enfant avait déjà conduit un kart mais aussi une voiture sur un circuit privé.