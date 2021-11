Virgin Tonic : A Hong Kong, il existe des trajets en bus... juste pour dormir

Vous avez du mal à dormir ? Pire, vous êtes du genre à vous endormir dans les transports pour mieux vous réveiller au terminus ? Prenez des notes, le Virgin Tonic a quelque chose qui pourrait vous intéresser.

A Hong Kong, la compagnie de bus Ulu Travel organise des excursion dont l'unique but est de dormir. Côté prix, le trajet coûte entre 13 et 50 dollars - selon le siège choisi. Les passagers prennent place à bord d'un bus qui va rouler autour de Hong Kong (pendant 76 kilomètres) avant de revenir à son point de départ près de 5 après heures. Avant le départ du bus, les passagers reçoivent un masque pour les yeux ainsi que de bouchons d'oreilles. Certains rapportent même couvertures et pantoufles.

Des bus pour dormir

Mais alors, pourquoi imaginer ce type d'excursion ? Tout simplement parce que les habitants de Hong Kong n'ont absolument pas le temps de dormir. Résultat, les habitants ont tendance à associer les transports en commun avec leur sommeil.

Si votre sommeil vous joue des tours... vous savez quoi faire !