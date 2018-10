Virgin Tonic : A Dubaï, une réplique du Titanic prendra la mer

Grand classique du cinéma, Titanic en a fait rêver plus d'un : on a tous voulu se prendre pour Jack ou Rose depuis le pont d'un paquebot. Mais forcément, difficile de réaliser ce rêve Ô combien particulier. Or, sachez qu'une réplique du célèbre bateau (baptisé le Titanic II) prendra la mer depuis Dubaï dès 2022. Notez qu'il y fera ensuite des escales régulières. Avis à tous les perplexes qui ne voudraient pas risquer de connaître le même destin tragique que celui des passagers du Titanic, "tout l’équipement de navigation de dernière génération est disponible sur le navire, de quoi éviter que la catastrophe ne se reproduise".

Un Titanic II bientôt à la mer

Comme le souligne le Petit Journal, le départ du Titanic II avait été annoncé pour 2012 (afin de marquer les 100 ans du départ du premier Titanic). Finalement, il partira en 2022."Partant de Singapour, le navire rejoindra Dubaï après 2 semaines en mer puis ira ensuite jusqu’à Southampton". Alors, vous êtes prêts à prendre vos billets ?