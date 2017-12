Virgin Tonic : A deux jours de Noël, les hommes sont en panique !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on s'adresse à tous ceux qui, à deux jours de Noël sont dans l'urgence. Parce que tous les ans, c'est le même casse-tête : il faut courir dans les magasins pour trouver le bon cadeau. Et en parlant de ça, sachez qu'Amazon a commandé un sondage à l'institut CSA. Et ce qui en ressort, c'est qu'à deux jours de Noël, 1/3 des français (et surtout les hommes) n'ont pas trouvé de cadeau pour leur moitié.

La bonne nouvelle, c'est que (toujours grâce à un sondage), on sait exactement ce que les françaises veulent ! Et aussi, sachez que les vêtements et les livres se trouvent dans le TOP 3 des cadeaux les plus voulus à Noël. Si avec tout ça, vous n'êtes pas inspirés...!