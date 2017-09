Virgin Tonic : A Bordeaux, un café où l'on ne paie pas les consos a ouvert ses portes

Si vous ne savez pas quoi faire ce week end, on vous conseille d'aller faire un tour à Bordeaux pour teste le premier "anticafé". Le principe est simple, on ne paie pas les consommations : "Ici, on paie au temps", explique Simon Dos Santos. Par exemple, passer une heure attablé tranquillement dans ce café particulier vous coûtera 5 euros. Bien que le concept puisse sembler étrange en France, il faut savoir qu'il nous vient d'Europe de l'Est : "Quand une personne arrive, on lui donne une carte après l’avoir badgée et quand elle part, on refait la même manipulation pour savoir combien elle doit payer", poursuit-il. Notez qu'à partir d'une heure, vous paierez à la minute.

Là-bas, vous pouvez consommer des boissons mais aussi, de la nourriture, " à commencer par les boissons : café, chocolat et thé. Les clients y trouvent aussi un buffet en libre-service avec quelques crudités et surtout de quoi combler une petite faim", peut-on lire dans les colonnes du 20 minutes. Oubliez les bars inspirés d'Harry Potter ou de Game of Thrones et allez tester le bar du futur !