Virgin Tonic : A Bordeaux, le marc de vin fait rouler les bus !

Nous sommes en 2017 et il faut maintenant penser à tout faire pour protéger l'environnement. Et à Bordeaux (ville viticole), on a décidé de changer la façon de rouler des bus. Comment ? En les faisant carburer au marc de vin, bien sûr ! En Gironde, on a donc opté pour du bioéthanol, produit avec du marc de vin. Pour vous situer, le marc de vin, c'est ce qu'il reste lorsque le raisin a été pressé. L'avantage ici ,c'est que dans une zone comme Bordeaux, c'est assez facile à trouver. Et surtout, c'est une bonne façon de recycler les déchets. Notez aussi que ce carburant produit moins de gaz à effet de serre.

On doit cette révolution à Raisinor, une coopérative qui récupère le marc afin de fabriquer le carburant. Le seul point noir au tableau, c'est que le type de véhicule adapté est encore cher à produire. Pour démocratiser la pratique et surtout, pour qu'elle se développe, une aide de l'Etat (ou de la région) sera probablement nécéssaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un moteur spécial est requis. Qui sait, le carburant du futur est peut-être déjà là !

