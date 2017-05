Virgin Tonic : À 96 ans, il découvre une lettre d'amour envoyée il y a 72 ans !

Si l'on apprenait il y a quelques jours qu'un quart des femmes pourrait être infidèles à cette condition, ne désespérez pas, car l'amour véritable vous rappelle qu'il existe et qu'il est intemporel. Si vous n'avez pas entendu parler de l'histoire de Rolf Christoffersen , vous allez forcément être émus. Originaire des Etats-Unis et âgé de 96 ans, cet ancien homme de la marine norvégienne engagé avec les forces alliées a reçu une nouvelle pas comme les autres. Des internautes ont retrouvé dans leur maison une lettre datant de 1945, écrite par la femme de cet ancien marin, aujourd'hui décédée... Sur la lettre, Rolf a pu lire 72 ans après : "Je t'aime Rolf, comme j'aime le soleil chaud, et c'est ce que tu es dans ma vie, le soleil autour duquel tout le reste tourne pour moi." Magnifique.

96-year-old WWII vet gets love letter from his late wife after family discovers it while renovating their NJ home https://t.co/ca5TCnkfTC pic.twitter.com/VpaIXfBSbC — NBC New York (@NBCNewYork) 11 mai 2017

Rolf n'avait jamais reçu cette lettre d'amour et a pu la découvrir grâce à la propriétaire d'une maison dans le New Jersey Mélissa et son père. Très touchée par l'amour que se portait les deux individus, les propriétaires ont souhaité joindre par tous les moyens Rolf Christoffersen afin qu'il reçoive 72 ans plus tard, la lettre qui lui été adressée. "En lisant cette lettre, j'ai été très surprise par l'amour et l'admiration qu'elle éprouvait pour son mari", raconte Melissa Fahy. "C'était très joli de voir cet amour longue-distance. Ils n'avaient pas les SMS ou les emails." Une histoire très émouvante qui a été partagé par NBC et des milliers d'internautes.