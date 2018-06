Virgin Tonic : A 84 ans, il prend des cours pour apprendre à maquiller sa femme aveugle

Il y a des histoires qui nous redonnent foi en l'humanité et celle de Mona Monahan en fait partie. Cette irlandaise de 83 ans vit depuis près de 50 ans avec Des, son mari (et amour de jeunesse). Mais malheureusement, Mona est atteinte d'une maladie grave : sa vue se détériore et un jour, elle sera complètement aveugle. Femme coquette, Mona ne pourra plus se maquiller comme avant. Un jour, elle devra compter sur son mari si elle veut pouvoir se maquiller et c'est sans hésiter que ce dernier a décidé de prendre des cours. L'idée ? Apprendre à maquiller sa femme.

Voilà comment Des et Mona se sont rendus dans le centre commercial le plus proche de chez eux. Là-bas, ils ont rencontré Rosie O'Driscoll (maquilleuse et coach) et cette dernière a transmis tous les secrets du maquillage à Des. Il "a ainsi appris a utiliser tous les types de pinceaux à maquillage, mais également les produits de beauté préférés de sa femme, et à assortir les couleurs", explique Cosmopolitan. Des est devenu un expert en pinceaux et en teintes - il est devenu un véritable maquilleur professionnel ! Et ça, c'est beau. Si vous pensiez qu'il n'y avant que dans The Notebook qu'on trouvait de belles histoires d'amour, on en a trouvé une in real life !