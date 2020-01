Virgin Tonic : A 83 ans, elle est inscrite sur Tinder et fréquente un homme de 33 ans

Ce matin, le Virgin Tonic vous présente une sénior qui devrait en inspirer plus d'un ! Hattie Retroage a 83 ans, elle vit à New York et elle a divorcé à l’âge de 55 ans car elle n’aimait plus son mari. Plus de 20 après son divorce, elle semble déterminée à trouver l'amour et... pas n'importe comment ! Elle s'est inscrite sur Tinder.

A 83 ans, elle est sur Tinder

Tenez- vous bien, elle aurait déjà fréquenté plus de 55 hommes et sa fille est de tout coeur avec sa maman. “Si elle s’amuse et qu’elle trouve chaussure à son pied, je suis heureuse pour elle”, déclare t-elle.

Hattie dit que ça l’aide à rester jeune, elle fréquente en ce moment un jeune homme de 33 ans. Comme quoi, l'âge, c'est dans la tête !