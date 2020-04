Cette webradio est réalisée par et pour les enfants : déjà plus de 20 épisodes sont en ligne ! Du haut de ses 7 ans, la petite Suzanne (qui nous vient de Tours) a eu l'idée de créer une webradio destinée aux enfants : Radio Velpo. Vous y trouverez des chroniques, des poèmes et même l'actu du jour !

L’expérience pourrait bien continuer après le confinement. Les émissions sont diffusées sur SoundCloud et Radio Campus Tours.