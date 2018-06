Virgin Tonic : A 6 ans, il lance un défi à Antoine Griezmann

Du haut de ses six ans, Nino n'a pas froid aux yeux. Alors que la Coupe du Monde bat son plein, il est -comme de nombreux supporters- à fond derrière les Bleus (et surtout derrière Griezmann). Et justement, le petit garçon a un petit défi à lancer à son héros : dans une vidéo (filmée et postée par ses parents), Nino a demandé au joueur de marquer 10 buts pendant la compétition.

"Je vais te lancer un petit défi et j'espère que tu l'accepteras", commence le petit garçon. "Le premier défi c'est de marquer 10 buts pendant la Coupe du Monde et je t'invite au restaurant de mon papa et ma maman", poursuit-il. Et si jamais celui qu'il surnomme "Grizou" ne gagne pas le défi, Nino lui propose de récupérer son maillot. Là-dessus, il conclut avec un "Vive la France" qui parlera à n'importe quel supporter. Comme le souligne le média Le Journal de Saône-et-Loire (qui a relayé l'information), le petit Nino voit peut-être un peu grand : il faut savoir que même les meilleurs buteurs n'ont pas atteint les dix buts. Mais qui sait, Griezmann relèvera peut-être le défi !