Virgin Tonic : A 5 ans, il écrit une lettre pour remercier les policiers, la police lance un avis de recherche

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène à Reims ! Là-bas, un petit garçon de 5 ans (Timothée, de son prénom) a écrit une jolie carte de remerciement aux policiers : "Merci de nous protéger des voleurs et de nous permettre de nous sentir en sécurité", peut-on lire sur la carte. Bien qu'elle soit arrivée abîmée, elle a tout de même ému les policiers qui, depuis, font tout pour retrouver le petit garçon. Et le meilleur moyen, c'est de passer par Twitter.

[#ClinDOeil] Quand une carte postale nous donne le sourire dès le matin ???? même si elle est arrivée abîmée ????. @PoliceNat51 aimerait bien retrouver le petit Thimotée pour le remercier. Alors on compte sur votre aide et vos partages ???? pic.twitter.com/Qzu9QKFXa2 — Police nationale 51 (@PoliceNat51) 31 juillet 2018

"Quand une carte postale nous donne le sourire dès le matin même si elle est arrivée abîmée. @PoliceNat51 aimerait bien retrouver le petit Thimotée pour le remercier. Alors on compte sur votre aide et vos partages.", ont légendé les policiers en postant une photo de la carte. On ne sait pas s'ils ont fini par le trouver mais en tout cas, les internautes se sont mobilisés pour que ce soit le cas !