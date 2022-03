Virgin Tonic : A 40 ans, il consacre 3h par jour à cette série mythique !

Cette année, Amour, Gloire et Beauté fêtera ses 35 ans ! Devenu l'une des séries les plus mythiques du petit écran, le programme est connu de tous. Ou presque. Diffusé du lundi au vendredi à 10h15 sur France 2, "The Bold and the Beautiful" attise toujours autant les passions. La preuve, en Bretagne, un quadragénaire nommé Bruno consacre pas moins de trois heures par jour à son passe-temps favori. En effet, en plus de regarder l'épisode quotidien, ce dernier a ouvert une page sur Facebook. Il y publie tous les jours une vidéo d’environ une minute pour résumer l’épisode diffusé quelques minutes auparavant.

"Je travaille en tant que veilleur de nuit dans une structure d’habitat inclusif pour personnes en situation de handicap. Dès que j’arrive chez moi à 7 h, je me mets au clip et après, je me repose" raconte l'homme à nos confrères de Ouest-France. Une passion qui lui prends du temps mais qui lui rappelle son enfance. Il faut dire que c'est durant les vacances scolaires aux côtés de sa grand-mère que Bruno a découvert Amour, gloire et beauté. "Et puis, j’ai continué. Après, il y a eu les magnétoscopes, j’ai pu commencer à enregistrer. Je séchais même les cours au collège, parfois, pour regarder" s'amuse l'homme qui est fasciné par le rêve américain, le glamour et les grandes maisons qui apparaissent dans la série.

Consécration pour l'homme de 40 ans, il a été contacté il y a quelques années, à force de s'investir dans les blogs et forums sur la série, par le studio de distribution officiel, BBL Distribution, pour devenir modérateur. Désormais, il gère la chaîne YouTube et la page Facebook officielle de la série.