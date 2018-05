Virgin Tonic : A 30 ans il refuse de quitter ses parents, ils portent plainte !

Si vous êtes parents et que vous avez vu le film Tanguy, alors vous avez peut-être peur qu'il se passe la même chose chez vous. On s'explique : parfois, il est tellement difficile pour un jeune adulte de s'assumer et d'entrer dans la vie active qu'ils préfèrent rester vivre chez leurs parents. Et c'est justement ce qu'il s'est produit aux Etats-Unis : un jeune homme de 30 ans refusant de quitter le nid, ses parents ont porté plainte. Sympa.

30-year-old Michael Rotondo addresses the courtroom. His mother is seeking to evict him from her Camillus home. @SPECNewsCNY pic.twitter.com/RoCZr5RzLQ — Corina Cappabianca (@CorinaCappTV) 22 mai 2018

Selon le média Syracuse.com, Michael Rotondo était prêt à se battre au tribunal pour avoir le droit de rester chez ses parents. Michael est retourné vivre chez ses parents (Mark et Christina Rotondo) depuis près de huit ans et évidemment, il ne paie pas de loyer et ne participe pas non plus aux dépenses du foyer. Pour se défendre, l'homme a expliqué vouloir se concentrer sur son activité (il serait travailleur indépendant). Mais quand le juge lui demande quelle activité il exerce exactement, tout ce qu'il trouve à répondre c'est « Mes affaires ce sont mes affaires. ».

Avant de finir au tribunal, les parents de Michael lui ont proposé de lui verser près de 1 100 dollars par mois pour l'aider. mais visiblement, ça ne l'a pas convaincu. Le juge a tranché en faveur des parents mais pour l'heure, aucune date n'a été fixée quant à son expulsion.