Virgin Tonic : A 20 ans, il a déjà survécu à un requin, à un serpent et à un ours

Il n'a que 20 ans à peine et en quatre ans, Dylan McWilliams a déjà survécu au pire : comme le rapporte BFMTV, Dylan "a été mordu par un serpent, s'est reveillé un matin la tête dans la gueule d'un ours et a cru perdre sa jambe dans la mâchoire d'un requin à Hawaï". Rien que ça. "Mes parents sont reconnaissants que je sois toujours en vie", a t-il déclaré au Honolulu Star Adviser. Si la presse Hawaïenne a relaté son histoire, c'est parce qu'une fois de plus, il s'est retrouvé dans de sale draps : un requin de 2 mètres lui a attrapé la jambe. "Je ne savais pas si j'avais perdu la moitié de ma jambe ou quoi", a t-il expliqué.

Après l'attaque du requin, Dylan s'en est tiré avec sept points de suture. Mais il faut savoir qu'avant cette mésaventure, Dylan avait déjà croisé la route d'un ours : "Il m'a attrapé... et ensuite m'a tiré, et ensuite il a mordu l'arrière de ma tête et m'a traîné. Lors qu'il me traînait, c'est la partie qui a été la plus lente. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité", avait-il éxpliqué à Denver 7. Dire que Dylan est chanceux (ou miraculé) serait un euphémisme...! Mais si on avait sa chance, on tenterait de jouer à l'Euromillions.