Virgin Tonic : A 14 ans, il se présente aux élections pour diriger un Etat américain

A 14 ans, on se battait contre les fractions, on passait nos premières vraies soirées entre potes et surtout, on ne comprenait rien à la politique. Visiblement, ce n'est pas le cas d'Ethan Sonneborn, jeune américain de 14 ans. Ethan, lui aspire devenir Gouverneur de l'état du Vermont. "Ethan Sonneborn est un héraut dévoué des classes moyennes et ouvrières. Il a les idées idoines à propos de la réforme de l'assurance maladie, du développement économique et de l'éducation. Il fonde sa campagne sur les sujets de préoccupation des habitants du Vermont, pas d'intérêts privés. Et aussi, il a 14 ans.", présente son site de campagne.

Alors bien sûr, vous vous demandez probablement comment un adolescent de 14 ans peut bien pouvoir se présenter à une élection pareille. Eh bien sachez qu'un vide juridique a permi à Ethan de tenter sa chance. Parce qu'aucune limite d'âge n'a été fixée, il peut ainsi devenir Gouverneur s'il est élu - et oui, même s'il n'a que 14 ans. Ethan s'est présenté il y a plusieurs mois et depuis, sa côte de popularité grimpe - ce qui rend sa victoire possible. Mais attention, Ethan n'est pas encore Gouverneur. Avant, il doit gagner les primaires ET ensuite, battre le Gouverneur (républicain) sortant. Verdict d'ici quelques mois, donc !