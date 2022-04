Virgin Tonic : A 101 ans, il obtient (enfin) son diplôme de fin d'étude

C'est la belle histoire du jour, celle qui vous donnera le sourire : direction les Etats-Unis, là où à 101 ans, Merrill Pittman Cooper a enfin pu obtenir son diplôme de fin d'études secondaires - équivalent du baccalauréat français : "Cette distinction lui a été remise à titre honorifique, samedi 19 mars 2022, dans un hôtel de Jersey City (New Jersey)", lit-on ainsi dans les colonnes de Ouest-France. Vêtu d'une toge mauve et coiffé d’un chapeau rectangulaire comme le veut la tradition, Merrill Pittman Cooper a posé pour une photo souvenir - près de 84 ans après avoir été contraint de quitter le lycée.

Merrill a obtenu son diplôme après 84 ans

L'histoire de Merrill Pittman Cooper nous emmène dans l'Amérique de 1938, à Harpers Ferry (un village basé en Virginie-Occidentale). A cette époque, le jeune garçon complète sa « junior year » (qui, en France, serait la première). Or, la mère du jeune homme n'a plus les moyens de payer les frais de scolarité de son fils : « J’ai décidé que ce serait mieux d’abandonner l’école », a ainsi confié l'homme. A cette époque, la ségrégation raciale est encore de rigueur aux Etats-Unis : les citoyens noirs n'ont pas les mêmes droits que les blancs... Merrill quitte ainsi son village avec sa mère et s'installe à Philadelphie, en Pennsylvanie. En 1945, Merrill est embauché comme conducteur de trolleybus - il sera d'ailleurs le premier homme de couleur à occuper ce poste. S'il ne regrette absolument pas sa trajectoire professionnelle, celui qui, plus jeune, se rêvait avocat, n'aura qu'un regret : ne pas avoir fini le lycée.

Un diplôme enfin obtenu

« J’étais trop accaparé par mon travail, il fallait que je gagne ma vie », expliquera t-il. Grâce à son beau-fils, Rod Beckerink, Merrill verra son rêve se réaliser : « Même si ça a pris pas mal de temps, je suis très content de l’avoir enfin obtenu ! »

Avouez, c'est la belle histoire de cette semaine !