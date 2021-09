Virgin Tonic : A 10 ans, Armand a rencontré Jean Paul Belmondo

Ce matin, alors que le pays réalise peu à peu la mort de Jean Paul Belmondo, Clément a choisi de nous parler d'Armand - un petit garçon originaire de Vendée. En 2018, alors âgé de 10 ans, Armand décide d'écrire une lettre à son idole, Jean-Paul Belmondo. Le petit garçon y raconte alors sa passion pour le cinéma et son admiration pour l'acteur. L'histoire pourrait simplement faire sourire or, elle ne s'arrête pas là. Un beau matin, le téléphone sonne : la petite soeur d'Armand décroche et, du haut de ses huit ans, comprend qu'au bout du fil, se trouve quelqu'un d'important.

La petite fille montre alors le message pris à ses parents : ce n'est autre que l'avocat de l'acteur : tenez-vous bien, Jean Paul Belmondo, touché par la lettre de son jeune fan, souhaite le rencontrer. Toute la petite famille monte alors à Paris et Armand tisse alors des liens avec l'icône qui l'inspire depuis des années.

En ce 7 septembre, le père d'Armand (professeur de musique) a pris le temps de passer à l'antenne pour mieux nous raconter cette belle histoire... vous l'avez manquée ? Rendez-vous en podcast !