Virgin Tonic : 95% des français mangent du fromage au moins une fois par semaine

Dans le Virgin Tonic, on aime les journées spéciales. Il y a quelques temps, nous célébrions la semaine de la courtoisie au volant, par exemple. Aujourd'hui, on change totalement de registre puisque l'on s'attaque à la nourriture. Peut-être ne le saviez-vous pas mais aujourd'hui, c'est la journée nationale du fromage !

Parce que nous sommes français et que c'est un peu notre fierté nationale, près de 95% des français déclarent manger du fromage au moins une fois par semaine. En même temps, il y a toujours une bonne occasion pour y succomber ! L'hiver, on ne jure que par les raclettes tandis que lorsque les beaux jours arrivent, on enchaîne les apéros. Et puis, on ne va pas se mentir : en France, on trouve énormément de fromages délicieux. Avouez, vous allez y penser toute la journée maintenant !