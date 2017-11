Virgin Tonic : 8 français sur 10 s’estiment excellents aux jeux de société qu’ils possèdent

Ce matin encore, Camille, Clément, Ginger, Nico du bureau et Mélanie vous réveillent avec douceur ! Outre le fait que toute l'équipe du Virgin Radio continue de vous offrir votre loyer 3 fois par émission du lundi au vendredi de 7h à 10h, Camille Combal et ses acolytes vous offrent de nombreuses news insolites ! Si l'on vient d'apprendre qu'un fidèle vient d'offrir une Lamborghini au pape, petit changement de registre tout de suite ! Sachez que 80% des français s'estiment excellents aux jeux de société qu'ils possèdent !

Qu'il s'agisse du Monopoly, du Trivial Poursuit, des 1000 bornes ou autres, 8 français sur 10 s'estiment très forts aux jeux de société qu'ils achètent et possèdent ! D'ailleurs, ces derniers sont toujours en vogue puisque plus de 20 millions de jeux de société sont vendus chaque année ! Et vous, que pensez-vous de votre talent ?