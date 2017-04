Virgin Tonic : 76% des femmes jugent les hommes en fonction de leur voiture

Ce n’est plus un secret : la voiture est l’une des plus grandes histoires d’amour de l’homme. Et si il nous arrive souvent des imprévus avec celle-ci - comme l'histoire folle de cet individu qui a mis 6 mois à retrouver sa voiture sur un parking, on ne sait pas vraiment comment on pourrait vivre sans elle. Et aujourd’hui, d’après une étude menée par un site spécialisé de vente de voitures, il semblerait que votre auto soit un réel reflet de votre personnalité quand on sait que 76% des femmes jugent les hommes en fonction de leur voiture.

Il faut en être conscient car c’est un fait : la voiture est devenue un réel moyen de séduction. D’après les chiffres mis en évidence par le site spécialisé, les détenteurs d'une voiture noire seraient les plus séduisants (55%), devant les voitures de sport (25%), les 4x4 (16%) et les BMW (13%). Une voiture trop propre ou trop sale serait également un motif de vrai tue-l’amour. De son côté, l’ouverture de porte (pratiquée par 55% des hommes lors d’un rendez-vous galant) vous ferait gagner beaucoup de points.