Virgin Tonic : 750 millions de moustiques génétiquement modifiés libérés en Floride

Ce matin, direction l'archipel du Keys, situé au sud de la Floride. Là-bas, les autorités ont décidé de lâcher sur deux ans près de 750 millions de moustique génétiquement modifiés afin de réduire considérablement la population de moustiques Aedes Aegypti, porteurs de maladies telles que Zika, la dengue, le chikungunya ou la fièvre jaune.

Des moustiques génétiquement modifiés

Mais alors, quelle sera la particularité des ces moustiques OGM ? "Ils ne se nourrissent pas de sang et possèdent un gène empêchant la progéniture femelle de survivre au-delà de l’enfance", explique le média Sud Ouest. Si l'idée peut séduire, les groupes de défenseurs de l'environnement sont plus craintifs : "La libération de moustiques génétiquement modifiés mettra inutilement les Floridiens, l’environnement et les espèces menacées en danger au milieu d’une pandémie", argument-ils. la société Oxitec se défend "Nous avons relâché plus d’un milliard de nos moustiques au fil des ans. Il n’y a aucun risque potentiel pour l’environnement ou les humains"

Seul le temps dira si cette décision était la bonne.