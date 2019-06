Elle avait 18 ans et lui était soldat américain pendant la seconde guerre : K. T. Robbins et Jeannine Pierson (Ganaye) se sont retrouvés après 75 ans de séparation. "Elle était d’une grande douceur et je pense qu’elle m’a aimé", a avoué l'ancien soldats aux caméra de France 2 avant d'apprendre qu'il allait pouvoir la revoir. Si vous avez suivi le reportage, alors vous savez que les journalistes de la chaîne étaient venus "l’interviewer dans sa maison du Mississippi, aux Etats-Unis, dans le cadre d’un reportage sur les vétérans de la Seconde Guerre mondiale".

"Je lui ai dit : peut-être que je vais revenir et t’emmener, mais ça ne s’est pas passé comme ça" , a t-il avoué. Le vétéran s'est rendu en Normandie pour les commémorations et c'était l'occasion parfaite de vivre ces retrouvailles magnifiques : tenez-vus bien, les journalistes de France 2 ont retrouvé Jeannine. Et mieux, ils ont emmené K.T la voir : "Je t’ai toujours aimée, toujours. Tu n’as jamais quitté mon cœur", lui a avoué K.T, la voix pleine d'émition. "Il dit qu’il m’aime, j’ai compris ça", répond t-elle. Après des heures de discussions, tous deux se quittent, se promettant (à demi-mot) de se revoir.

On vous met au défi de trouver une histoire plus belle que celle-ci !