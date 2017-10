Virgin Tonic : 72 pourcent des français préfèrent le shopping en magasin plutôt que sur internet

Tous les matins, de 7h à 10h, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic s'engagent à vous faire rire dès l'aube, et à vous offrir votre loyer ! Mais ce n'est pas tout, car toute l'équipe vous dévoile au passage de nombreuses news aussi insolite les unes que les autres ! On découvrait par exemple il y a quelques minutes qu'une pizzeria a été cambriolée et dévalisée en pleine nuit par 3 ours, ou que 10 français sur 100 souffrent d'éreutophobie. D'ailleurs, on vient d'en apprendre une des plus intéressantes ! Sachez que 72% des français préfèrent le shopping en magasin plutôt que sur internet ! En effet, les français sont en quête de concret et ont besoin d'être rassurés.

Si les achats sur internet connaissent un essor considérable (et pas des moindres) sur internet depuis des années, ce n'est pas le choix premier des français, qui affirment préférer le shopping directement en magasin ! Selon un sondage Ipsos, quelle que soit la catégorie de produits, 95% des sondés déclarent acheter souvent ou systématiquement en magasin. C'est notamment le cas pour l'alimentation (89%) ou les vêtements (60%), les produits culturels - qui figurent pourtant en tête des produits consommés via internet (28%), et qui restent encore majoritairement achetés en magasins (40%).