Virgin Tonic : 72% des français n’ont pas envie de passer Noël chez les beaux-parents

"On est obligé de passer Noël chez tes parents? Et ma famille ?". Ne faites pas les timides ! Si vous êtes en couple et que c'est sérieux, vous avez déjà passé l'étape du conseil d'état pour décider chez qui se passera Noël. Et si vous êtes en couple depuis un petit moment, ce conseil d'état a forcément (pu) dégénéré au moins une fois ! D'ailleurs, un sondage OpinionWay semble confirmer un fait. Et oui, les chiffres démontrent que 72% des français ne veulent pas passer Noël chez les beaux-parents ! Évidement (et heureusement), ce n'est pas le cas pour tous, mais il semblerait que cela regroupe une grande majorité !

72% des Français avouent qu'ils préfèrent donc passer ce moment festif dans leur propre famille. Mais ce n'est pas tout ! 74% des sondés considèrent même que découper la dinde chez les parents de son partenaire est un moment "éprouvant, voire insupportable". Pour esquiver l'épreuve, 29% des femmes feraient même livrer leurs cadeaux, plutôt que de partager le repas de Noël avec leurs beaux-parents ! Entre ça, et le fait que les femmes mentent plus souvent que les hommes pour ne pas faire l'amour, ça en fait des choses à éviter !