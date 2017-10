Alors que le signal des 10 000 euros cash n'est toujours pas tombé, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic nous dévoilent une info plutôt insolite, qu'on aurait presque du mal à croire ! Et pourtant, 7 hommes français sur 10 préfèrent écouter de la musique que faire l'amour ! Pour être plus précis, sachez que 74% des hommes français préfèreraient vivre sans sexe, plutôt que sans musique ! On doit cette étude sérieuse à Sonos et Apple Music, qui, entre janvier 2015 et janvier 2016, ont réalisé cette enquête au résultat assez insolite !

Dans cette étude, Sonos avait opté pour des questions fermées comme par exemple : "Parmi les propositions suivantes, à quelle chose renonceriez-vous en dernier ?". Nous trouvions évidemment parmi ces propositions, le sexe et la musique. D'ailleurs, ces deux choix arrivent en tête : 39% pour le sexe, et 35% pour la musique. Le plus étonnant ? C’est que 74% des sondés préfèrent renoncer au sexe plutôt que de délaisser la musique ! Et vous, que à quoi renonceriez-vous ?