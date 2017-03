Virgin Tonic : 62% des français sont sur Facebook

On le sait, Facebook est devenu en quelques années le géant du digital, et ce partout dans le monde. Aujourd’hui, il arrive que les parents fassent honte à leurs enfants sur Facebook et même les grands-parents comptent parmi les adeptes du réseau social, prenant un malin plaisir à laisser des commentaires légèrement gênants sous chacune de nos photos de profil. Et oui, vous n’êtes pas les seuls à qui ça arrive et pour cause, Facebook compte de plus en plus de membres. Selon une étude, on estime qu’aujourd’hui 62% des Français sont inscrits sur Facebook ! Plus impressionnant encore, les utilisateurs actifs y passent en moyenne 3h58 par jour… Vous avez dit addict ?

Pour autant, toutes ces heures passées sur Facebook ne sont pas forcément synonymes de procrastination : 27% des français utilisent Facebook toutes les semaines pour accéder à l’information et en France, un million d’entreprises l’utilisent pour raisons professionnelles. S’il séduit largement les sociétés et les marques, Facebook est en revanche de plus en plus déserté par les ados. Il reste tout de même le réseau social préféré de 60% des socionautes (utilisateurs de médias sociaux), qui se connectent en moyenne 14 fois par jour, surtout grâce à leur Smartphone. Bref, des chiffres impressionnants qui donnent franchement le vertige et confirment le génie du fondateur Mark Zuckerberg. D’ailleurs, il a fait en sorte d’être la seule et unique personne qu’on ne peut pas bloquer sur Facebook !