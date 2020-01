Virgin Tonic : 61% des français prennent mal cette réflexion !

Il y a des personnes susceptibles et d'autres moins... Si certains points ont tendance à nous énerver plus que d'autres, la plupart des personnes interrogées sur ce sujet semblent tout de même d'accord sur le fait que cela les agace. En effet, 61% des français n'apprécient pas qu'une personne leur fasse une réflexion sur le fait qu'ils écrivent mal. "Tu as une écriture de médecin", "Ton écriture est illisible", "Je n'arrive pas à te lire"... Ce genre de phrases vous agacent au plus haut point ? Vous faites donc partie de ces personnes pour lesquelles ce sujet est un point sensible.

Même si l'on sait que ce n'est pas votre faute, il ne vous reste plus qu'à faire un effort pour que votre écriture s'approche davantage de celle d'une maîtresse de CP que celle que l'on retrouve sur nos ordonnances ! Ou alors, il vous suffit simplement de continuer à écrire comme vous le faite déjà et à accepter les critiques sur votre écriture...