Virgin Tonic : 57% des gens seraient séduits uniquement grâce à...

Vous pensiez que l'apparence, le caractère, la taille ou d'autres critères étaient les choses les plus importantes pour votre partenaire, ou même pour vous ? Vous aviez tord ! En effet, comme le confirment Manu Payet et ses paillettes dans le Virgin Tonic de ce matin, 57% des gens seraient séduits uniquement grâce à la voix. En effet, Pascal de Sutter, docteur en psychologie, précise dans Marie Claire : "la voix joue un rôle très important dans l’attirance entre un homme et une femme, et elle peut être rédhibitoire dans un exercice de compatibilité, même si d’autres points concordent".

Pour aller plus loin dans cette théorie qui prend désormais tout son sens, la voix serait un puissant organe sexuel. "La voix va toucher la part intime de l’oreille interne, une zone érogène. Elle peut, suivant ses caractéristiques, agir très concrètement en faisant monter, telle une douce caresse, le plaisir et le désir chez l’autre" affirme le Dr. Christophe Haag. D'ailleurs, une étude menée en 2006 avait conclu que les personnes à la voix séduisante avait une vie sexuelle plus "active" que la moyenne.

Quant à savoir ce qu'est une voix sexy ou séduisante, là-encore il semblerait que cela dépende de nos goûts. Si certains préfèreront les voix graves, d'autres seront davantage séduits par une voix douce et chaleureuse. Et vous, vous êtes de quelle école ?