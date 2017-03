La première impression est-elle toujours la bonne ? Pas si sûr que ça ! De la manière que la beauté est subjectif, la manière dont nous percevons les gens également. Beaucoup de gens l’affirment, et c’est vrai, à force de côtoyer quelqu’un et de le trouver de plus en plus sympathique, on le trouve de plus en plus beau également. Et souvent l’attirance que l’on peut avoir pour quelqu’un grandit avec nos sentiments et la beauté intérieure qu’on découvre au fur et à mesure en elle. Ainsi, 53% des hommes l’affirment, ils trouvent leur femme plus jolie aujourd’hui qu’à leur première rencontre ! Êtes-vous dans ce cas là ?

Il se peut que ce jour là vous sortiez d’une grippe et n’étiez pas du tout à votre avantage. Ou bien est-ce parce que vous étiez contrariée par quelque chose et donc pas vraiment souriante ce jour là. Ou tout simplement, cela s’explique qu’à présent votre bien aimé vous regarde avec les yeux de l’amour et trouve que vous êtes la plus belle du monde. Menez donc l’enquête auprès de votre entourage et partagez nous vos stats dans les commentaires !