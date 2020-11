Virgin Tonic : 500 000 euros de pièces et lingots d'or trouvés dans des bocaux à cornichons !

Voilà ce qu'on appelle un gros, gros coup de chance ! Il y a quelques mois, la commune de Morez a racheté une maison au coeur du village afin de revitaliser le centre-bourg en rouvrant les deux commerces du rez-de-chaussée et en transformant les étages en appartements. Ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, c'est que ce lieu regorgeait de vrais trésors. En effet, au moment des rénovations, et alors qu'elle aidait à débarrasser cette grande villa, Martine Riallan, directrice générale des services, a eu la bonne surprise de découvrir des pots de cornichons remplis de milliers de pièces d'or et de cinq lingots. Un joli butin d'une valeur de 500 000 euros !

"C'est moi qui les ai découverts. Pour débarrasser cette maison qui était pleine de toutes sortes d'objets, des cartons remplis de chaussettes à la collection de boîtes de margarine, nous nous sommes réparti le travail avec des élus. Moi j'étais au deuxième étage. J'ai dû vider une vingtaine de sacs avant de tomber sur ces bocaux de cornichons, ces vieilles boîtes de café, tous dans des sacs plastique, c'était plein d'emballages différents. Mais à l'intérieur, c'était bourré de pièces de monnaie. Au début, je n'ai pas pensé à de l'or, et puis j'ai vu les lingots…" raconte cette employé de la mairie.

Ancienne propriété des Jobez, vieille famille d'horlogers de Morez, la maison avait été vendue par les cousins des quatre derniers descendants, quatre frère et sœurs, tous célibataires, sans même qu'il nettoie les lieux. Dommage pour eux, l'intégralité de la somme sera donc ajoutée au budget de la commune de Morez, dans le Jura.