Virgin Tonic : 5 conseils pour ne pas tomber malade au boulot !

L'automne est là, il fait froid, on ressort les écharpes et... les mouchoirs. Il faut bien l'avouer, on est en pleine période d'épidémie. Angine, Rhino, bronchite... on y passe tous - et encore, on ne vous parle pas de la gastro. Bref, c'est la pire période pour les hypocondriaques. La bonne nouvelle, c'est que dans le Virgin Tonic, on a décidé de vous donner des conseils : puisque l'on tombe plus facilement malade au travail, voici 5 conseils pour y échapper.

Lavez-vous les mains (tout le temps)

Lavez vos mugs chez vous, pas au travail !

A la pause dej', profitez-en pour prendre l'air

Surtout, encouragez les gens malades à partir !

NE RAPPORTEZ RIEN CHEZ VOUS (que les microbes restent au travail)

