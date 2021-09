Virgin Tonic : 5 Conseils pour aborder la rentrée plus sereinement

Les vacances sont finies, il faut maintenant ranger les maillots et la parasols... oui, c'est la rentré. Alors si la simple idée de reprendre votre routine métro-boulot-dodo vous angoisse, pas de panique : Clément a quelques conseils pour passer une rentrée plus sereine.

FAIRE DES TO DO LIST

On vous l'accorde, faire des to do list, ça peut être angoissant. Et pourtant, le simple fait de rayer ce qui n'est plus à faire boostera votre productivité.

RIRE 3 MINUTES PAR JOUR

On l'oublie souvent mais rire, c'est la santé ! Alors chaque jour, assurez-vous de rire au moins trois minutes (complètes) par jour.

FAIRE LE MENAGE DES GENS TOXIQUES

Et oui, cela concerne aussi les réseaux sociaux. faites du ménage, ne suivez que les comptes qui vous font du bien. Et ça marche aussi dans la vraie vie.

PENSER AUX PROCHAINES VACANCES

Parce qu'il n'y a rien de mieux pour se motiver que de penser aux prochaines vacances !

PASSER UNE HEURE POUR SOI

Gardez-vous une heure pour vous, c'est plus qu'important ! Et si vous pouvez rester loin des écrans, c'est encore mieux.

Vous voilà paré(e) pour cette rentrée !