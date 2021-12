Virgin Tonic : 5 astuces pour bien entretenir son sapin !

Qui dit fêtes de Noël, dit forcément sapin ! Alors cette année, même si toute l'équipe du Virgin Tonic est à la Réunion, plus proches des palmiers que des sapins, ils ont décidé de vous donner les meilleurs conseils pour entretenir votre arbre décoratif afin qu'il soit le plus beau possible et qu'il dure le plus longtemps ! Ça vous tente ? Suivez le guide !

Acheter son sapin de Noël au bon moment

En général, les français décorent leur maison dès début décembre. Or, jusqu'à début janvier, ça peut faire long. Il est important d'acheter son sapin au bon moment. Toutefois, cela dépend énormément du budget que vous êtes prêts à mettre. Le Nordmann est le plus cher, il tiendra environ un mois. Si vous optez pour un sapin Nobilis, attendez mi-décembre. Et pour un Epicéa, achetez-le au dernier moment.

Placer son sapin au bon endroit

L'endroit idéal n'existe pas ! Toutefois, il y a des endroits qu'il faut mieux éviter ! Et ils sont deux ! En effet, il sera déconseillé de placer votre sapin de Noël près d'une fenêtre très ensoleillée. Pourquoi ? Car si le soleil frappe un peu trop fort contre la vitre, cela risque d'accélérer le dessèchement du sapin et d'entraîner la chute de ses aiguilles ou encore la perte de sa couleur. Ne vous amusez pas non plus à le mettre à côté d'une source de chaleur !

Sapin en pot ou sapin coupé ?

C'est chacun son école ! En tout cas, si vous avez opté pour un sapin coupé, placez la bûche (le pied) dans une coupelle d’eau, de manière à ce qu'il conserve toujours une bonne mine. Attention, il faudra souvent la changer ! En revanche, si vous préférez un sapin en pot, mettez-le dans un contenant plus gros et arrosez assez régulièrement. Une bonne astuce à faire ? N'hésitez pas à humidifier ses branches épineuses. Et cela même pendant que le sapin est décoré !

L'astuce de grand-mère pour votre sapin !

Ce que nous nous apprêtons à dire n'est pas une blague ! En effet, il paraît que mettre du sucre et du miel dans l'eau que vous allez pulvériser est très bon pour votre sapin. Pire, certains vous conseillent de mettre un petit bouchon de vodka dans votre sapin de Noël. Cela va permettre de tuer les bactéries et de garder votre sapin en pleine santé !

La deuxième astuce de grand-mère !

Vous avez un extérieur ? Un balcon ou un jardin ? Certains vous conseillent de laisser votre sapin de Noël dehors. Au moins au début ! En effet, conserver votre sapin au frais pendant plusieurs jours avant de le rentrer dedans est une très bonne chose. Vous pourrez décorer votre extérieur et le rentrer pour les derniers jours. N'oubliez pas d'appliquer tous les conseils vus précédemment !