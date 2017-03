Virgin Tonic : 46 % des femmes se sentent moins attirantes le lundi

« Le Lundi au soleil c’est une chose qu’on aura jamais » chantait Claude François, et il a probablement raison car nous sommes très peu à voir la vie du bon côté le lundi, et en particulier le matin ! Une façon de penser très ancrée en nous, qui n’a jamais répondu en début de semaine alors qu’on lui demandait comme il se sentait « comme un lundi », soulignant à quel point ce jour est souvent le plus difficile de la semaine. Pour beaucoup d’entre nous le lundi est synonyme de reprise du travail ou de l’école, et même si on aime beaucoup ces derniers, on aurait pas dit non à une troisième grasse matinée ! Le lundi c’est dur pour tout le monde mais encore plus pour les femmes si on en croit ce sondage de la société de marketing PHD qui établit que 46% des femmes se sentent moins attirantes le lundi matin !

Cela fait donc presque la majorité des membres du sexe féminin qui se sent vraiment pas au top de son sex appeal lorsqu’elle commence la semaine. Les excès liés au week-end ou le stress de revenir au travail, les femmes sauteraient bien la case du lundi matin. Dans le même temps on apprend que les femmes passent d’ailleurs plus de temps à se préparer le lundi que le reste de la semaine. D’après une étude de 2010, les femmes passeraient 1h15 à s’apprêter le lundi matin pour bien affronter la semaine ! Quelque soit votre camp, pas d’inquiétude, le lundi matin ne représente qu’un tout petit moment de la semaine…