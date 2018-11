Virgin Tonic : 43 ans et 21 enfants... !

On a trouvé la famille la plus nombreuse de Grande Bretagne ! Si vous pensiez que trois enfants c'était déjà l'angoisse en terme d'organisation... que penseriez-vous de 21 ? Eh bien sachez que c'est tout à fait faisable. Eh oui, Sue et Noel Radford sont les heureux parents de vingts et un enfants... Oui, on ne plaisante pas. C'est -visiblement, carrément possible !

Sue Radfort avait pourtant promis de s'arrêter l'an dernier. Mais le destin en a décidé autrement puisque Bonnie Raye a pointé le bout de son nez ce mois-ci ! Ce qui lui assure 29 ans d'écart avec son frère aîné, Chris. Le couple a commencé très tôt il faut dire. En effet, il n'avait que 14 ans quand l’aîné de la fratrie a été conçu et ils ne voulaient pas le confronter à l'adoption, comme eux.

"Je ne pense pas que quiconque se décide à avoir 21 enfants. Nous pensions en avoir trois. Certaines personnes décident de s'arrêter après deux ou trois enfants. Nous l'avons fait après 21" déclare, Noël Radford.

Oui, dit comme ça c'est certain qu'on y pense absolument pas ! Et surtout, au nombre de lessives à prévoir chaque jour... 9 au total, pour le couple. Pour le reste des courses, eh bien, 18 litres de lait par semaine, trois boites de céréales par jour et 4 rouleaux de papier de toilettes quotidien, partis aux oubliettes -si on peut dire. Mais 21 enfants c'est aussi 21 fois plus d'amour ! BOUM ! Ceci dit, alors qu'on pourrait croire qu'elle est la femme la plus fertile au monde, Sue Radford est devancée par une russe qui aurait eu 69 enfants entre 1725 et 1765 (bien sûr, il y a des jumeaux, triplés et quadruplés dans le lot!). Alors, cela vous donnerait-il des envies de pouponner ?!