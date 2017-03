Pour assurer sur la durée au lit, moult conseils sont donnés sans les magazines et autres émissions sexo. Et si on avait trouvé une solution toute simple pour pimenter et faire durer vos ébats ? Essayez donc de vous rendre à l’hôtel, 40% des couples français affirment faire l’amour pas moins de 30 minutes de plus lorsqu’ils sont dans un établissement hôtelier à la place de leur chambre habituelle selon une étude de HotelTonight révélée par GQ. Cette même étude explique également que 38% d’entre eux estiment que leur partenaire est plus performant dans une chambre d’hôtel tandis que 28% des sondés voient eux-mêmes leur performance à la hausse.

Les raisons évoquées ? La capacité à se relaxer (souvent, on est quand même en vacances donc moins stressé), l’excitation qu’amène le nouveau lieu beau, joli et qui sent bon, ou bien encore le fait de ne pas pouvoir déranger ou être dérangés par ses voisins, ou pire, ses enfants. Vous savez quoi faire pour le programme de ce week-end, direction l’hôtel en amoureux !