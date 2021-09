Virgin Tonic : 4 choses à savoir sur l'iPhone 13

C'est probablement l'un des stars de cette keynote : l'Iphone 13 a été présenté le 14 septembre dernier, lors de la traditionnelle keynote d'Apple. Tout de suite, quatre choses à savoir sur le dernier né de la marque à la pomme.

Quatre versions

On le sait, ce nouvel iPhone sera proposé en quatre modèle : l'iPhone 13 simple, le 13 mini, le 13 Pro et le 13 pro max : "Tous les modèles sont animés par la puce A15 Bionic, la plus rapide du constructeur. Avec ses 5 milliards de transistors, elle autorise jusqu’à 1.580 milliards d’opérations à la seconde, un chiffre qui donne le vertige", annonce le 20 minutes.

De nouvelles couleurs

5 couleurs pour l'iphone 13

Oui, l'iPhone sera disponible en plusieurs couleurs : au programme près de 5 couleurs pour l'Iphone 13 et le 13 Pro avec, en bonus, la nouveauté du rose. Côté iPhone Pro et Pro Max, pas moins de quatre couleurs seront disponibles (avec notamment le doré et le bleu alpin

Côté prix

Pour s'offrir l'un des nouveaux iPhone, il faudra débourser pas moins de "809 euros pour les 64 Go de stockage de l'iPhone 13 mini", annonce GQ. "A partir de 909 euros avec 64 Go de stockage pour l'iPhone 13, à partir de 1159 euros avec 128 Go de stockage pour l'iPhone 13 Pro et à partir de 1259 euros avec 128 Go de stockage pour l'iPhone 13 Pro Max. Les versions iPhone 13 Pro avec 1To de stockage seront elles vendues 1739 et 1839 euros". Autrement dit, il est question ici des smartphones les plus chers jamais proposés par la marque.

Sortie

Il faudra patienter jusqu'au 24 septembre pour pouvoir s'offrir l'un de ces iPhones.