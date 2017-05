Quand on parle à quelqu'un qu'on aime vraiment bien, quand on se trompe ou encore quand doit parler en public, il y a des tas de moments où notre corps manifeste notre embarras ! Rappelez vous de ce correspondant britannique victime du plus beau videobomb de toute l'histoire de la télévision. Mais il y a un endroit où beaucoup d'entre nous sont particulièrement gênés ! Oui, c'est au moment où notre médecin nous demande de nous déshabiller afin de nous ausculter qu'on ne fait pas les malins. 37% d'entre nous le vivent comme un moment très gênant et se mettent à rougir... Et vous ?