Virgin Tonic : 35 ans plus tard, une suite pour les Goonies ?

Avis aux nostalgiques ! Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous parle d'un film culte - et pas n'importe lequel : les Goonies ! Sorti il y a 35 ans maintenant (oui, déjà), le film est toujours aussi cher au coeur des fans. Et justement, il se murmurerait que depuis neuf ans, une suite soit en préparation.

Les Goonies de retour ?

Steven Spielberg a laissé subtilement entendre dans un entretien qu’il pourrait y avoir une suite aux aventures de Bagou, Choco, Data et Mickey. Le scénario est déjà écrit et tout est en négociation pour pouvoir le tourner bientôt. On rappelle que ce film a inspiré la série Stranger Things.