Virgin Tonic : 3 raisons de fêter la Saint-Valentin

Saviez-vous que seuls 18% des français fêtaient la Saint Valentin ? Jugée trop commerciale, la fête des amoureux n'est pas parmi les priorités. Et pourtant, il y a quelques bonnes raisons de la célébrer !

L'avantage de la Saint Valentin, c'est qu'on reçoit des cadeaux (oui, même un bouquet de fleurs peut passer pour un cadeau). Alors que tous les nostalgiques de Noël se réjouissent, ils auront un paquet à ouvrir le 14 (il vous reste 24 heures pour montrer le cadeau de vos rêves à votre copain/copine, comme ça, l'air de rien).

Et ça, c'est la délirance ! Terminé les conversations stériles et maladroites derrière un écran. Cette fois, vous avez désinstallé Tinder, Adopte et autres applis qui vous rappelaient votre solitude insupportable. Et ça, ça se fête.

Le mois de février n'étant pas le plus sympa de l'année, on n'est jamais contre un truc pour se remonter le moral. Orgie de chocolat ou soirée avec votre moitié, la Saint Valentin, c'est l'occasion de se rebooster un peu !

Mercredi, il faudra choisir entre dîner romantique et match de foot. Mais dans les deux cas, il y aura troisième mi-temps : dans la chambre !