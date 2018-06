Virgin Tonic : 4 faits sur le bac pour se rassurer !

Hier, le bac 2018 a été officiellement lancé avec la terrible épreuve de la philo. On ne va pas se mentir, la philo, c'était notre pire cauchemar. Et cette année, les bacheliers ont se sont frottés (par exemple) à la liberté. Et si jamais vous passez votre bac, si vous n'êtes pas rassurés, pas de panique : on a quelques facts pour vous enlever un poids :

Vous pouvez récupérer votrecopie de bac (mais il faut payer 2,50 euros)

On passe la philo en premier parce que c'est l'épreuve la plus longue à corriger

On peut passer son bac plusieurs fois mais, dans d'autres filières (et donc, avoir plusieurs bac)

De nombreuses personnalités n'ont pas leur bac : Michel Drucker, Zidane, Apollinaire, Malraux, Emile Zola, Gérard Depardieu...

Vous serez ravis d'apprendre qu'Emile Zola a passé son bac deux fois (et l'a raté) avant de l'obtenir. En ce qui concerne Zidane, ça ne l'a pas empêché de gagner la coupe du monde et de devenir un entraîneur/joueur de légende...! Alors, respirez !