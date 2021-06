Virgin Tonic : 3 choses à savoir sur la Statue de la Liberté

Vous le savez, tous les matins, Clément partage avec nous sa culture. Et ce matin, on vous emmène aux Etats-Unis pour mieux en apprendre sur la fameuse statue de la Liberté. Prenez des notes, voici pas moins de trois choses à savoir sur l'une des oeuvres d'art les plus populaires du monde.

#1. La Liberté éclairant le peuple

Vous ne le savez peut-être pas mais la statue de la liberté mesure près de 46,05 mètres de haut (sans le socle). Construite en 1886, la statue de la liberté a été offerte aux Etats-Unis par la France : avec dix ans de retard, ce cadeau célèbre le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine.

#2. Que tient-elle ?

Dans sa main droite, la statue de la liberté tient une torche tandis que dans sa main gauche, elle porte une tablette où il y a inscrit la date de l' indépendance américaine. Elle est située au port de New York pour mieux symboliser la liberté guidant le monde.

#3. Où regarde t-elle ?

La Statue de la Liberté a le regard tournée vers Paris - et oui, c'est vrai : la capitale française abrite une version miniature de la statue et toutes deux ont été positionnée de façon à se faire face.

Quand vous irez à New York, vous aurez des choses à raconter !