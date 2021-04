Virgin Tonic : 3 choses à savoir sur la Joconde

Dans le monde d'avant, dans le monde où les lieux culturels étaient encore ouverts, près de 20 000 personnes se pressaient chaque jour au Louvre pour observer la Joconde. Mona Lisa fascine encore et toujours - et ce, même 542 ans après sa création par Leonard de Vinci. Ce matin dans le Virgin Tonic, Clément nous donne quelques pistes pour mieux connaître le tableau le plus célèbre d'Europe.

Mona Lisa est le portrait de Lisa Gherardini

Les hypothèses sont nombreuses mais la plus plausible reste celle-ci : Mona Lisa serait le portrait de Lisa Gherardini. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune information concernant le modèle n'a été laissé par le peintre. Pour beaucoup, Mona Lisa n'est autre que l’épouse de Francesco del Giocondo, un commerçant florentin. Au féminin, ce nom donne la Gioconda - qui, après traduction Française, signifie la Joconde. Certains affirment que Leonard de Vinci s'est peint lui-même, tandis que d'autre affirment que c'est un homme qui a posé.

Il a été volé au Louvre en 1911

Croyez-le ou non, le tableau a été volé en 1911 : Le 21 août 1911, un gardien du musée remarque la disparition du tableau. Pensant d'abord qu'il a été déplacé, l'homme n'alertera la police que le lendemain. Le tableau ré-apparaîtra deux ans plus tard : "Le voleur était un ouvrier italien, employé au Louvre, Vincenzo Perugia. Il avait décidé de récupérer la toile au nom du patriotisme italien et la conservait depuis dans sa chambre", explique Culture Easy.

Le tableau ne mesure que 77 cm

Avant de le voir en vrai, on s'attend à un tableau immense... et non, La Joconde mesure 77 cm de haut pour 53 cm de large. Mais c'est le premier tableau italien qui cadre son modèle de cette façon.

En attendant de pouvoir aller l'admirer au Louvre, on peut toujours en apprendre plus sur le célèbre tableau.