Virgin Tonic : 3 astuces pour rester jeune !

Courir après sa jeunesse, c'est quelque chose que l'on fait tous et ce, à tout âge ! Oui, on peut avoir 30 ans et se la jouer comme Joey dans Friends (c'est à dire, prier les Dieux pour ne pas vieillir) et oui, on peut avoir 60 ans et exiger de voir son âge réduit de 20 ans (véridique). Bref, rester jeune, c'est extrêmement important pour beaucoup d'entre nous. Et justement, on a quelques petits conseils pour vous si jamais, vous voulez conserver votre forme. Prenez des notes.

Pratiquer le Ping Pong

On a tendance à penser que pour se maintenir en forme, mieux vaut se lancer dans une activité physique intense. Que nenni ! On préfère des sports comme le ping pong, bon pour la santé.

Faire l'amour (forcément)

C'est LE secret de jouvence par excellence. Faire l'amour est le meilleur élixir parce que cela permet de se sentir bien dans son corps mais aussi, dans sa tête.

Se tenir loin des hommes !

On vous l'accorde, c'est pour la blague - et surtout, c'est un peu contradictoire. Toujours est-il que selon ce post de Bustle UK, le secret de longévité pour cette femme de 105 ans, c'est de se tenir loin des hommes... alors, est-ce efficace ? Qui se dévoue pour essayer ?