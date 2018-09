Virgin Tonic : 3 astuces anti-stress pour se détendre !

Après des vacances bien méritées, il faut faire sa rentrée. Que vous emmeniez vos enfants à l'école ou que vous repreniez le chemin du travail, vous n'êtes clairement pas à l'abris d'une petite vague de stress. Et si vous êtes du genre anxieux, alors on parle carrément d'un tsunami. Bonne nouvelle, grâce à Top Santé, on a quelques tips anti-stress. C'est cadeau !

D'abord, sachez que sentir l'odeur de votre partenaire peut réduire le stress. Ainsi, le mieux reste de vaporiser son parfum sur votre écharpe et le tour est joué !

'Le chocolat noir favorise la sécrétion de sérotonine et est riche en magnésium', précise le magazine. Alors, n'hésitez plus et optez pour le chocolat !

Vous êtes du genre à vous rabaisser ? A vous dire que vous n'y arriverez jamais ? Alors on vous arrête tout de suite, c'est la pire chose à faire. Pour réduire votre stress, identifiez ces pensées négatives et "cultivez l'optimisme". Imaginez des scénarios où tout se passe bien, où tout va comme vous le voulez et vous verrez, tout ira mieux !

Alors, toujours stréssé ?